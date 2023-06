SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Barry Newman, nomeado ao Emmy em 1975 por "Petrocelli" e e protagonista do cult "Corrida contra o Destino", de 1971, morreu em 11 de maio, aos 92 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Newman nasceu em Boston em 7 de novembro de 1930. Começou sua carreira na Broadway, em peças de teatro. Nas telas, estreou com o seriado "The Edge of Night".

Interpretou Tony Petrocelli no filme "The Lawyer", de 1970, que deu origem à série da NBC "Petrocelli", da qual foi protagonista e que, em 1975, o rendeu uma indicação a melhor ator em série dramática no Emmy.

No clássico de ação dos anos 1970 "Corrida Contra o Destino", Newman interpretou o ex-piloto de corrida Kolwalski, que se vê envolvido num esquema criminoso após fazer uma aposta com seu traficante de anfetamina. A trama se desdobra numa grande perseguição policial.

Ao longo da carreira, também fez parte das séries "Fatal Vision" e "King Crab" e do filme "Os Picaretas", entre outras produções. O ator foi diagnosticado com câncer de laringe, que o levou a sumir de cena. Em 2022, Newman participou do filme independente "Finding Hannah".