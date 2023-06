SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Michael J. Fox deu um susto nos fãs da franquia "De Volta Para o Futuro", durante um evento neste domingo (4), nos Estados Unidos. Ao entrar no palco do Centro de Convenções da Pensilvânia, na Filadélfia, o artista tropeçou e caiu em um sofá colocado no espaço para que ele respondesse perguntas sobre a série de filmes ao lado de Christopher Lloyd e Tom Wilson. As imagens foram divulgadas pelo site PageSix.

O artista, que está com 61 anos, foi diagnosticado com Parkinson em 1991, aos 29 anos. No dia 30 de abril, Fox já havia informado, em entrevista ao CBS Sunday Morning, o quanto estava "mais difícil" a batalha contra a doença.

Na mesma entrevista ao programa norte-americano, ele relatou que quebrou os braços, uma mão e alguns ossos por quedas. "[Cair] é um grande assassino com Parkinson", afirmou Fox. "Assim como quedas, comida e pneumonia são outras coisas sutis que 'pegam' as pessoas. Você não morre de Parkinson. Você morre com Parkinson."

No último dia 12 de maio, a Apple TV+ lançou o documentário "Still: A Michael J. Fox Movie", que narra sua história por meio de entrevistas, assim como a luta contra o Parkinson.