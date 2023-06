SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astrud Gilberto, uma das vozes da bossa nova mais conhecidas internacionalmente, morreu aos 83 anos. A informação foi compartilhada pelo perfil de sua neta, Sofia Gilberto, nas redes sociais.

"Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje. E está ao lado do meu avô João Gilberto", diz o texto publicado no perfil.

Astrud Gilberto ficou conhecida mundialmente por ter cantado "The Girl from Ipanema", a versão em inglês do clássico "Garota de Ipanema". Por esse registro, se tornou a primeira mulher a ganhar o Grammy de música do ano, nos Estados Unidos, ao lado do saxofonista Stan Getz, em 1965.

Naquele ano, o álbum "Getz/Gilberto", parceria do músico americano com João Gilberto, ganhou o prêmio de disco do ano, e Astrud Gilberto foi indicada na categoria de artista revelação ?a mesma de Anitta em este ano.

Nascida em Salvador, em 29 de março de 1940, Astrud Evangelina Weinert foi casada com João Gilberto entre 1959 e 1964, quando começou a cantar. Assim como Tom Jobim, ela é uma das artistas presentes em "Getz/Gilberto", álbum que marcou a aproximação da bossa nova com o jazz e também a entrada do gênero brasileiro no mercado americano.