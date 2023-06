SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Astrud Gilberto, morta nesta terça-feira (6) aos 83 anos, foi uma das vozes mais conhecidas da bossa nova e ajudou a popularizar o gênero no mundo todo na década de 1960.

"Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje. E está ao lado do meu avô João Gilberto", escreveu nas redes sociais Sofia Gilberto, neta da cantora.

Nascida em Salvador, em 29 de março de 1940, Astrud Evangelina Weinert foi casada com João Gilberto entre 1959 e 1964, quando começou a cantar.

Assim como Tom Jobim, ela é uma das artistas presentes em "Getz/Gilberto", álbum que marcou a aproximação da bossa nova com o jazz e também a entrada do gênero brasileiro no mercado americano. Veja abaixo os principais sucessos da cantora.

*

The Girl from Ipanema

Essa é a versão em inglês do clássico "Garota de Ipanema". Por esse registro, Astrud se tornou a primeira mulher a ganhar o Grammy de música do ano, nos Estados Unidos, ao lado do saxofonista Stan Getz, em 1965.

Naquele ano, o álbum "Getz/Gilberto", parceria do músico americano com João Gilberto, ganhou o prêmio de disco do ano, e Astrud foi indicada na categoria de artista revelação -a mesma de Anitta em este ano.

Quiet Night of Quiet Stars

Astrud deu voz também a "Quiet Night of Quiet Stars", versão em inglês para "Corcovado", canção presente no disco "Getz/Gilberto". Ela tinha 23 anos quando fez a gravação, muito conhecida mundialmente até hoje. A música também foi trilha de abertura da novela "Laços de Família", de 2000, de Manoel Carlos.

So Nice

Clássico da década de 1960, a música faz parte do álbum "A Certain Smile, a Certain Sadness", lançado por Astrud e pelo organista Walter Wanderley em 1967. A música é uma versão de "Samba de Verão", de Marcos Valle.

Fly Me to the Moon

Outro hit de Astrud, essa música é de 1965 e foi gravada para o álbum "The Shadow of Your Smile", disco que entrou na Billboard -parada de sucessos dos Estados Unidos.

Gentle Rain

A música também está presente no álbum "The Shadow of Your Smile" e foi composta pelo músico Luiz Bonfá para o filme "The Gentle Rain", de 1966.

Bridges

Presente no álbum "Astrud Gilberto Now", de 1972, a música é uma versão de "Travessia", do cantor Milton Nascimento.

Água de Beber

Além de músicas em inglês, a cantora também incluiu em seus discos gravações em português, como "Água de Beber". A música foi composta por Tom Jobim no início da década de 1960.

Berimbau

Composta por Vinicius de Moraes e Baden Powell, a música está presente no disco "Look to the Rainbow", lançado por Astrud em 1966.

Baião

Composta por Luiz Gonzaga, a música foi lançada em 1972 para o álbum "Astrud Gilberto Now".

Take It Easy My Brother Charlies

A música também faz parte do álbum "Astrud Gilberto Now" e foi composta pelo cantor Jorge Ben Jor.