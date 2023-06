SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cinemateca Brasileira vai receber, de sexta (9) a domingo (11), a primeira edição do Portugal 360 na capital paulista, evento sobre a cultura, a gastronomia e a identidade das diversas regiões do país europeu.

Durante três dias, o público pode conhecer mais sobre Portugal por meio de mostra de cinema, palestras, apresentação de programas de ensino e atividades culturais destinadas a diferentes faixas de idade. O evento, organizado pelo governo português, é gratuito, mas algumas atrações exigem reserva de ingresso.

Um dos exemplares do cinema lusitano que integra a programação é o filme "Listen", dirigido por Ana Rocha de Sousa. Na história, um casal de portugueses imigrantes que vive nos arredores de Londres luta para sobreviver e criar os filhos. O título é exibido nesta sexta (9) às 18h -os ingressos são retirados sempre uma hora antes de cada sessão.

Na frente gastronômica, haverá a presença de chefs como Vitor Sobral, que comanda quatro casas em Portugal, entre elas a Tasca da Esquina, que também tem filial em São Paulo.

Sobral, um dos nomes que representa a renovação da gastronomia e do turismo no país, vai ensinar a preparar pratos como açorda e sardinha. A área dedicada à comida também reúne mercado de produtos e estandes.

Vinhos, licores, azeites e queijos de diferentes regiões do país como Alentejo e Douro também poderão ser degustados durante os três dias de evento.

A última edição do Portugal 360º aconteceu em 2019, no Rio de Janeiro. A pandemia fez com que São Paulo não pudesse receber o evento antes, explica Luis Araújo, presidente do Turismo de Portugal, órgão integrado ao Ministério da Economia e do Mar que é a autoridade turística do país. Segundo Araújo, as duas cidades podem se alternar em edições futuras do evento.

Entre as atrações de destaque estão o espetáculo "Amália em NY", de Vicente Alves do Ó, com a atriz Luísa Ortigoso. Durante os três dias, também será possível assistir a apresentações do Caretos de Podence, manifestação cultural tradicional da aldeia de Podence, a 40 quilômetros de Bragança, em que pessoas com trajes coloridos e máscaras tomam as ruas na época do Carnaval.

O público também terá a oportunidade de ver as produções de Bordalo II, artista urbano que usa resíduos para criar suas obras, promovendo a sustentabilidade e a consciência ecológica e social.

Quem já pensou em estudar ou morar no país também vai encontrar instituições que apresentam, em palestras, um pouco mais sobre como funciona o ensino e quais são as oportunidades de investimento em Portugal.

PORTUGAL 360

Quando 9 a 11/6, das 10h às 22h (início às 17h no dia 9)

Onde Cinemateca Brasileira - lgo. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, zona sul

Preço Entrada gratuita

Link: https://portugal360sp.com/