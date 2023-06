SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift anunciou sua turnê "The Eras Tour" no Brasil, que terá dois shows em São Paulo. A venda começou nesta terça (6), com lote especial para quem já havia comprado ingresso para a apresentação que a cantora faria em 2020 -cancelada por causa da pandemia. As entradas dessa etapa já se esgotaram, mas ainda haverá vendas ao longo da semana.

QUANDO ACONTECE A PRÉ-VENDA?

Os shows acontecerão nos dias 25 e 26 de novembro no Allianz Parque. Nesta terça (7) e quarta (8) acontece a pré-venda para quem já tinha ingresso para o show da cantora previsto em 2020.

As próximas vendas vão acontecer na sexta-feira (9), a partir das 10h, até às 23h50 do sábado (10). Nestes dias somente os clientes do C6 Bank Mastercard poderão adquirir as entradas, sendo no máximo quatro por CPF.

QUANDO COMEÇA A VENDA GERAL?

A venda geral, para todo o público, acontecerá a partir das 10h da segunda-feira (12).

ONDE COMPRAR OS INGRESSOS?

As informações podem ser encontradas no site oficial da turnê taylorswifttheerastour.com.br, que direciona o público para as vendas no site do Tickets 4 Fun. Vale ressaltar que as vendas online possuem taxas de serviço.

Os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria do portão B do Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705).

QUANTO CUSTAM OS INGRESSOS DA "THE ERAS TOUR"?

Os ingressos vão de R$ 380 a R$ 1.050, sendo os setores mais baratos os que ficam na arquibancada com visão parcial e o mais caro é a pista premium.

Nos shows da turnê, Taylor passa por todas as fases de sua carreira, desde seus primeiros álbuns "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010) até os mais recentes como "Folklore" e "Midnights". Há ainda canções surpresas que ela apresenta para os fãs.

DICAS NA HORA DE COMPRAR

Faça o cadastro no site da Tickets 4 Fun e fique logado com antecedência.

Tenha em mãos seus documentos e cartão de crédito na hora de fazer a compra digital, para agilizar o processo, já que é disponibilizado alguns minutos para finalizar a compra.

Na pré-venda do C6 Bank, tenha o celular por perto caso o banco peça autorização da compra.

Não atualize o site enquanto estiver na fila virtual ou no carrinho de compras.

Fique atento às restrições de meia-entrada.