RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A presença de Preta Gil do programa Mais Você, nesta terça-feira (6), mexeu com Ana Maria Braga. A apresentadora se emocionou com o relato da filha de Gilberto Gil sobre a sua luta contra câncer no intestino e resolveu expor a dor e o sofrimento que teve com a doença, descoberta no ânus em 2011.

Ana Maria relembrou ter feito várias sessões de radioterapia e que, há mais de dez anos, o procedimento era bem mais árduo. "Fiz o mesmo tratamento que ela está fazendo agora. Ela vai fazer a última sessão de radioterapia ainda hoje. Na época que eu fiz me deixou em estado de tomar morfina todo dia porque eu não conseguia andar", começou a apresentadora.

"Todas as partes que você tem líquido, cozinha. Eu tive no ânus. Então o médico me dizia: você vai todo dia chegar aqui e sentar numa chapa de churrasco e vai queimar", completou Ana Maria Braga. Na sequência, Preta aproveitou para falar sobre os avanços da medicina e medos que as pessoas têm dos procedimentos como radioterapia e quimioterapia nos tratamentos contra câncer.

"Importante falar sobre isso porque quando a gente recebe diagnóstico, a gente vem com uma enxurrada de medo. Hoje, a medicina evoluiu muito. Eu tive sim, sintomas, fiquei acamada, mas graças a Deus não tive feridas, queimaduras...", comentou Preta Gil.

Ana Maria Braga teve câncer de pele em 1991 e dez anos depois, ela revelou um câncer no ânus. Após o tratamento, ela, que tinha dois anos de Globo, voltou ao programa sem os cabelos e emocionou o público por sua luta contra a doença. Em 2015, a apresentadora descobriu um tumor no pulmão e curou-se depois de um ano de quimioterapia. Em 2020, Ana soube de um novo câncer também no pulmão e ficou curada em poucos meses.