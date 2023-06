SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globoplay escondeu imagens de Regina Duarte e José Mayer no cartaz de divulgação da novela "História de Amor" apesar de os dois serem os protagonistas da trama.

No lugar deles, o serviço de streaming escolheu uma imagem dos atores Carla Marins e Ângelo Paes Leme para estampar o cartaz da novela, que estreou nesta semana na plataforma.

Escrita por Manoel Carlos, a trama foi exibida originalmente entre 1995 e 1996. Na história, Regina dá vida à Helena, enquanto José Mayer interpreta o médico Carlos, seu par romântico.

Tanto Regina Duarte quanto José Mayer se envolveram em polêmicas nos últimos anos. Em 2017, ele saiu da TV Globo depois que foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susslem Meneguzzi Tonani, durante os bastidores da novela "A Lei do Amor".

Na ocasião, Mayer pediu desculpas pelo ocorrido. "Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", dizia trecho de carta enviada pelo ator.

Já Regina Duarte foi secretária da Cultura do governo Bolsonaro e costuma compartilhar desinformação em suas redes sociais. Além disso, a atriz também já postou conteúdos de teor homofóbico e transfóbico no Instagram, onde fez piada em relação à sigla LGBTQIA+.

Na publicação, ela escreveu que independente de ser "LGBTQQICAPF2K+", a pessoa "só tem duas opções" quando se faz necessário cuidados médicos, identificando em seguida os elementos como "o ginecologista e o urologista".

Já deletado, o post de Regina Duarte incluiu ainda uma arte que mostrava dois homens abraçados e uma terceira foto, com uma ovelha. Na legenda, ela se indagava se sua publicação poderia "estar sendo desrespeitoso com 'os-as todes do nosso Brasil", respondendo em seguida que a intenção era "puramente científica".