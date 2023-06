SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um norte-americano "inovou" durante a execução de um roubo em uma loja de eletrônicos, em Miami Gardens, na Flórida, Estados Unidos, no último sábado (3). Conforme informações da NBC1, o homem improvisou uma caixa de papelão e a colocou na cabeça para esconder sua identidade. As imagens do momento viralizaram nas redes sociais.

O proprietário da loja, Jeremias Berganza, relata que o roubo ocorreu por volta das 4h e quebrou vitrines de vidro, tentando pegar os aparelhos expostos. Apesar da dificuldade, já que o ladrão precisou levantar a caixa, para ver melhor o local, ele conseguiu levar 19 iPhones e US$ 8 mil (cerca de R$ 39 mil) em dinheiro. A perda total foi avaliada em US$ 15 mil (por volta de R$ 74 mil).

Após conferir as imagens, Berganza ligou para a polícia, que conseguiu deter o invasor -identificado como Claude Vincent Griffin, de 33 anos.

O norte-americano foi indiciado por furto, dano criminal, posse de cocaína e resistência a um policial sem violência.