SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao lado de amigos, a cantora Preta Gil comemorou no final desta terça-feira (6) a última sessão de radioterapia, uma das etapas do tratamento contra um câncer no intestino.

"Agora são dois meses de pausa, a cirurgia e a cura", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Preta fez as sessões em um hospital de São Paulo e agora voltará para casa, no Rio de Janeiro, onde ficará até a data da cirurgia para retirada do tumor.

Ao som da música "Amizade é tudo", de Thiaguinho, o vídeo mostra a artista recebendo abraços de profissionais de saúde e de amigos.

A cantora anunciou, na saída da sessão, que fará uma festa de aniversário no dia 8. "Amo vocês, nunca vou esquecer o que fizeram por mim", disse aos profissionais de saúde. No vídeos, médicos e enfermeiros deixaram recados emocionados.

Mais cedo, em participação no Mais Você (Globo), Preta contou que precisou ser reanimada por médicos após o choque séptico que sofreu no período em que fazia quimioterapia.

"Eu falei: então Deus me deu uma segunda chance de viver", lembrou.

Durante a conversa, Ana Maria Braga lembrou um dos tratamentos a que se submeteu contra o câncer. A apresentadora se emocionou com o relato da filha de Gilberto Gil e expôs a dor e o sofrimento que teve com a doença, descoberta no ânus em 2011.