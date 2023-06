SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De 7 a 11 de junho, em pleno feriadão de Corpus Christi, a praça Charles Miller, diante do estádio do Pacaembu, em São Paulo, será palco da segunda edição d'A Feira do Livro.

Organizado pela Associação Quatro Cinco Um e Maré Produções, com apoio da Folha, o evento reúne 144 expositores, entre editoras e livrarias, e cerca de 60 autores. Feira e debates têm entrada gratuita.

Entre os autores estão a americana Patricia Hill Collins, a brasileira Sueli Carneiro, o jornalista britânico Tom Phillip, os escritores Milton Hatoum e Itamar Vieira Junior, colunista da Folha, e Laerte, quadrinista deste jornal. Veja a programação completa aqui. O jornal também sediará no evento o Espaço Folhinha, com atrações voltadas às crianças.

Cercada por bairros bem servidos de restaurantes, bares, pizzarias, cafés e lanchonetes, A Feira do Livro convida a um programa casado.

O roteiro a seguir lista 15 endereços nos arredores do evento, a no máximo 2 km do estádio do Pacaembu -alguns estão pertinho, a menos de dez minutos de caminhada.

*

BAR DA PRAÇA

Porções como a de torresmos crocantes (R$ 49) concorrem com sanduíches, hambúrgueres e pratos substanciosos, a exemplo do filé à parmegiana com arroz e batata chips caseira (R$ 92). Aos sábados, domingos e feriados, tem feijoada das 11h às 17h -a completa, para dois, custa R$ 179.

Praça Vilaboim, 65, Higienópolis, região central, bardapraca.com.br

BRÁZ PIZZARIA

Para celebrar seu 25º aniversário, a rede lançou a pizza 50 Top (R$ 125), que leva molho de tomates San Marzano D.O.P. e cinco queijos nacionais: Tulha, Cuesta Azul, ricota de búfala Almeida Prado, Catupiry e fior di latte Bonfiore.

R. Sergipe, 406, Higienópolis, região central, brazpizzaria.com.br

CARLOTTA

Há 18 anos, a chef Carla Pernambuco recebe a clientela no sobrado de tijolinhos brancos. Influências asiáticas dão o tom das entradas, como os minibaos de costelinha suína e molho saigon (R$ 58, com quatro unidades). O mix de snacks traz dois pastéis de queijo, dois bolinhos de mandioca e camarão, dois minirolinhos vietnamitas e dois minicrispies rice tuna (R$ 78). O polvo na brasa com gratin de batatas, aïoli de páprica e farofa de chorizo sai por R$ 145.

R. Sergipe, 753, Higienópolis, região central, carlapernambuco.com

CONCEIÇÃO DISCOS & COMES

O arroz é protagonista na cozinha da chef Talitha Barros. Listado na parede, o menu tem arroz de carne-seca com abóbora às quintas (R$ 48), de polvo aos sábados (R$ 48) e de beterraba (R$ 42) todo dia -por R$ 5 a mais, qualquer prato ganha um ovo frito por cima. Difícil abrir mão das sobremesas: pudim (R$ 16) e brigadeiro de colher (R$ 12) estão entre os mais disputados.

R. Imaculada Conceição, 151, Vila Buarque, região central, @conceicaodiscos

FABRIQUE

Duas das três unidades da padaria artesanal, que segue a escola francesa, ficam pertinho do estádio do Pacaembu. Além dos clássicos das padocas, como pão com requeijão (R$ 10), saem pedidos mais elaborados, como o eggs benedict, que traz presunto cru, ovo pochê e molho holandaise dentro do english muffin (R$ 33).

R. Itacolomi, 612, Higienópolis, região central, @fabriquepaes

FRANK & CHARLES

Hambúrgueres, hot dogs e lanches são a especialidade. O burguer spicy Frank, com 150 g, vem com muçarela, cebola caramelizada e molho da casa, no pão com gergelim (R$ 39). Montado no pão de campanha, o lanche Charles' favorite reúne pastrami, muçarela e relish de pepino (R$ 59).

R. Tinhorão, 130, Higienópolis, região central, @frankcharles1885

FRÊ RESTOBAR

Exceto pelo sábado, quando abre as portas às 13h, a casa com atmosfera de baladinha funciona apenas para jantar. O chef Nuno Urssi prepara pratos como ceviche de salmão (R$ 59), ravióli de muçarela e shimeji (R$ 79) e parmegiana de mignon com espaguete na manteiga (R$ 97).

R. Tupi, 228, Santa Cecília, região central, @fre_restobar

HOLY BURGUER

A hamburgueria nasceu como uma barraquinha, em eventos religiosos, e tornou-se um dos pontos mais concorridos do bairro. O burger au poivre leva crosta de pimenta e cebola frita dentro do pão de brioche (R$ 68). O franz traz dois smashes com cheddar, cebola na chapa e maionese de alho negro no croissant (R$ 55).

R. Doutor Césario Mota Junior, 527, Vila Buarque, região central, @holyburgersp

JARDIM DE NAPOLI

Aos 74 anos de idade, a cantina virou ponto turístico desde que lançou o polpetone alla parmigiana. No tamanho maior (R$ 96), o bolo de carne moída empanado, recheado com muçarela e servido sob molho de tomate e parmesão, dá para dois.

R. Martinico Prado, 463, Vila Buarque, região central, @jardimdenapoli

LE BLÉ CASA DE PÃES

Aberta das 7h às 23h, a padaria e confeitaria artesanal serve todas as refeições, do petit déjeuner com omelete, geleia, manteiga, croissant na chapa e baguete (R$ 41) ao shakshuka, com três ovos em molho de tomate com queijo de cabra (R$ 24), servido a qualquer hora. Entre as pizzas de fermentação natural, a portuga leva muçarela fior di latte, presunto da casa, pesto de azeitona, dois ovos perfeitos, cebola pérola e tomilho (R$ 38).

R. Pará, 252, Higienópolis, região central, leblecasadepaes.com.br

NOU

O filhote caçula do restaurante de Pinheiros funciona com o mesmo cardápio da matriz. Fazem sucesso o polvo assado com batata gratinada (R$ 64) e o confit de pato ao vinho do Porto com purê de mandioquinha, figo assado, presunto cru e gorgonzola (R$ 91). A taça do vinho do dia, tinto, branco ou rosé, sai por R$ 22.

R. Armando Penteado, 12, Higienópolis, região central, nou.com.br

PINATI

A lanchonete especializada em comida de rua israelense 100% kosher dos irmãos Alon e Lior Berlovich se inspira na moderna Tel Aviv. O hommus bassar, com carne moída temperada, grão-de-bico crocante, ovo model, matbucha, azeite e páprica, sai por R$ 55. Servido no pão chalá, o yiddishe schnitzel leva filé de frango empanado com gergelim, patê de ovo com cebola e picles de pepino (R$ 58).

R. Armando Penteado, 56, Higienópolis, região central, @pinatisp

POBRE JUAN

Nesta unidade da rede, especializada em carnes assadas na parrilla, o jardim é o espaço mais disputado. Croquetas de jamón ou de ossobuco (R$ 41 a porção com quatro) chegam antes dos cortes -a gran tabla, feita com o melhor corte do dia, inclui linguiças, arroz biro-biro, farofa de ovos e batatas suflê (R$ 394, para três).

R. Itaguaba, 38, Higienópolis, região central, pobrejuan.com.br

ROTA DO ACARAJÉ

Pratos típicos da culinária baiana e uma vasta carta de cachaças e caipirinhas atraem a clientela cativa. Com quatro recheios (vatapá, caruru, camarão seco e salada), o acarajé no prato custa R$ 39. O bobó de camarão com arroz e farofa de dendê sai por R$ 240 (para dois).

R. Martim Francisco, 530, Vila Buarque, região central, rotadoacaraje.com.br

SUSHI PAPAIA

Fundado há 26 anos, o restaurante incorporou um bar no imóvel ao lado, onde são servidos drinques como o tangerine highball, à base de saquê, uísque Singleton, calda de pimenta dedo-de-moça, água tônica e essência de tangerina (R$ 42). Com 18 peças, o combinado it do chefe sai por R$ 181,60. No número 73 da mesma praça, funciona o Sushi Papaia Kosher.

Praça Vilaboim, 93, Higienópolis, região central, sushipapaia.com.br