SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Valéria Barcellos, que interpreta Luana Shine em "Terra e Paixão" (Globo) revelou durante o "Encontro" que já foi vítima de transfobia no ano passado e venceu um câncer em 2018.

A artista nascida no Rio Grande do Sul explicou que foi esfaqueada no ano passado em Porto Alegre. Na ocasião, um homem teria começado a xingá-la e, quando ela se aproximou para tentar conversar, foi alvo de uma facada.

"Foi um período em que repensei muito a minha vida, e pensei se estava até valendo a pena sair na rua", confessou. "Mas eu nao fiquei quieta, fui lá e denunciei. Meninas, nunca fiquem quietas, sempre denunciem. Depois disso muitas outras coisas aconteceram. Então, desistir não é nunca uma opção para mim", declarou.

Valéria, que é cantora, DJ, escritora, artista plástica e performer está em seu primeiro papel na TV. Na trama das 21h, Luana Shine é gerente do bar de Cândida (Susana Vieira), e sonha em ser proprietária.

Até chegar onde está agora, Valéria precisou superar muitos desafios. Em 2018, foi diagnosticada com um tipo de câncer raro, chamado Sarcoma de Kaposi. Curada, ela é categórica ao afirmar:

"[O câncer] de longe não foi o maior problema que aconteceu na minha vida. Para o câncer a gente tem quimioterapia, tem radioterapia, tem tratamento. Para o preconceito, infelizmente não tem um remédio", comparou.