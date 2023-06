SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fim da lua de mel. Eleitores declarados de Lula, artistas como Mateus Solano, Thiago Lacerda e Sérgio Marone gravaram um vídeo em que se dizem decepcionados com os cem primeiros dias de governo do presidente, principalmente no que diz respeito à política socioambiental. "Acabou o clima", anunciam. Os depoimentos têm pouco mais de 2 minutos de duração, e nas imagens aparecem também artistas como Fe Cortez, Wagner Andrade, Larissa Maciel, e Aline Matulja.

"O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco Temporal aprovado na Câmara. Desmonte da Lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição", diz o trecho inicial do vídeo.

Para o grupo, o presidente foi eleito porque "se pintou de verde, dizendo pro Brasil e pro Mundo que a natureza é nosso maior patrimônio". Os artistas pedem que a população pressione Lula "para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto". Uma petição que coleta assinaturas deverá ser entregue diretamente ao presidente durante o mês de junho.

"Sabemos que, do lado de lá, os ruralistas estão fazendo muita pressão no governo para conseguir avançar com seus interesses. Do lado de cá, também temos que aumentar o coro: precisamos ser milhares pedindo ?Políticas Ambientais FICAM? para o presidente Lula!", escreveu Solano na legenda do vídeo, compartilhado por ele em suas redes.

Vale lembrar que em setembro de 2022, muitos famosos se uniram para tentar virar o voto dos indecisos e de quem votaria em Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições presidenciais.

No vídeo original, que no refrão dizia "vira vira voto, vira vira vira", os artistas mudavam um sinal de arma com a mão, uma referência ao ex-presidente, para um "L" de Lula. Na letra havia um trecho que dizia que cada voto virado era de "resistência e esperança". "Olhe pro futuro, dê um lápis e tire a arma da criança", afirmava outra parte.

Os cantores Caetano Veloso, Gal Costa, Arnaldo Antunes e Mart?nália e os atores Alinne Moraes, Cláudia Abreu, Zezé Polessa e Bruno Garcia foram alguns dos famosos que participaram do viral.

*

ÍNTEGRA DO TEXTO LIDO PELO GRUPO DE ARTISTAS NO VÍDEO

"Acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou, que aquele mal estar ficou lá atrás?

Pois é, só que aí de repente o tempo vira. A gente elegeu este governo porque foram 4 anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar, enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da fauna e da flora e o massacre dos povos indígenas tomaram conta das nossas florestas. A gente elegeu este governo porque ele se pintou de verde, dizendo pro Brasil e pro Mundo que a natureza é nosso maior patrimônio.

E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome, mas depois de 100 dias de governo? Acabou o clima. O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco Temporal aprovado na Câmara. Desmonte da Lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.

Um verdadeiro pacote da destruição. São medidas que afetam todos nós. E, principalmente, revogam demarcações dos povos indígenas, sacrificando a vida dos verdadeiros guardiões da floresta. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas.

Alterando, radicalmente, o regime das chuvas, colocando em risco tanto o agronegócio,

quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor. E aí eu te pergunto: como é que a gente vai acabar

com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? Ainda dá tempo. O presidente da República pode impedir esse desastre. Por isso, vamos pressionar o Lula para que ele

faça a coisa certa e honre o nosso voto. Assine agora a petição que será entregue diretamente ao presidente durante este mês que celebramos o meio ambiente. Porque só assim a gente, realmente, vai ter clima para poder comemorar. Vamos juntos".