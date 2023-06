RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper Emicida e o ex-deputado estadual Arthur do Val bateram boca nas redes sociais nesta terça-feira (6). O youtuber e empresário, também conhecido como Mamãe Falei, criticou o cantor por ter recebido supostamente um dos cachês mais altos para se apresentar na Virada Cultural, no final de maio.

Segundo o ex-parlamentar, o rapper teria recebido R$ 285 mil para se apresentar e denunciou o que ele chamou de "cachê polposos" para outros artistas. "Teve cachê de mais de R$ 400mil. Não é pela cultura, nunca foi. É pela política de pão e circo e apoio da patota", escreveu ex-deputado estadual Arthur do Val (União Brasil). Ele foi cassado no ano passado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por quebra de decoro parlamentar, após vazamento de áudios machistas sobre refugiadas ucranianas.

Emicida respondeu à postagem dizendo que cultura e projetos culturais geram empregos. "Tem gente que trabalha, gera empregos, valoriza a cultura, fomenta o comércio local, leva novos artistas para participar do espetáculo e faz girar a economia da cultura e da quebrada. Esse é nosso caso", começou o rapper, que concluiu: "Tem gente como você, que tenta fazer turismo sexual em zona de guerra" -referindo-se a uma viagem do político para a Ucrânia, que acabou resultando na cassação. "Cada um oferece o que tem para oferecer", completou.

O cantor e ex-apresentador do Papo de Segunda, do GNT, ainda compartilhou uma montagem em que critica integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), pelo qual Arthur do Val se projetou: "Quando você é do MBL, tudo faz sentido. Porque você é burro".

Arthur fez uma réplica e ainda avisou que Emicida será "devidamente processado". "Tome coragem e aceite meu desafio. Falar num palco recebendo dinheiro de imposto é fácil", finalizou.