SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação polêmica no Big Brother Brasil 20 rendeu a Pyong Lee boa visibilidade. Isso porque, após o confinamento no reality da Globo, ele investiu na carreira de ator e participa da série "Além do Guarda-Roupa".

Durante a participação na casa, ele foi acusado de importunação sexual por passar a mão no bumbum de Flayslane e tentar beijar Marcela Mc Gowan. Na época, internautas pediram a expulsão do então brother pelas atitudes.

Na produção, ele interpreta JP, empresário de uma banda de k-pop na primeira série coreana gravada no Brasil. A trama acompanha Carol, adolescente coreana-brasileira que descobre um portal no armário que a leva ao encontro de um grupo musical.

A série é considerada o primeiro dorama do país -produções asiáticas no streaming e que conquistam cada vez mais o público brasileiro-, e não tem previsão de data de estreia.

As gravações ocorreram em 2022 depois que Pyong se separou de Sammy Lee, com quem tem um filho de 3 anos chamado Jake. O relacionamento também virou assunto quando o empresário entrou no programa na reta final da gravidez da ex-mulher.

Ele também foi chamado de traidor quando integrou o reality A Ilha, da Record TV, que rendeu uma ida para debaixo do edredom com a participante Antonella Avellaneda.

A fase de programas ao vivo parece ter passado para ele que, além do trabalho como ator, investe na hipnose. Procurados pela reportagem, Pyong e a plataforma HBO Max não responderam ao pedido de posicionamento da reportagem.