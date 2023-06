RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma receita apresentada no programa Mais Você nesta quarta-feira (7) fez Ana Maria Braga virar outra vez meme nas redes. Tudo por conta das piadas de duplo da apresentadora sobre o prato, que ficou conhecido na internet após ser criado pela influenciadora e cozinheira, Janiele Oliveira, como "Beijo grego".

Ana Maria Braga apresentou inicialmente a receita, cujos os ingredientes principais são rabo e língua de boi. Enquanto explicava que as carnes escolhidas para o prato não precisam ser de primeira, a apresentadora quis saber de Felipe Andreoli o que ela achava das iguarias. "Não sou fã de língua", admitiu o apresentador. "Você nunca comeu minha língua", comentou Ana Maria Braga, já em meio a risadas. "É por isso que você viraliza", brincou Juliane Massaoka.

Ela então mostrou o passo a passo da receita e convidou os colegas para provarem a comida no final. "Com todo respeito, eu prefiro comer o rabo. A língua deixa pra lá", observou Andreoli, entre risos. "Mas gente, é língua de boi", se indignou Ana Maria. Em seguida, ela continuou com os comentários de duplo sentido: "Tem uma curiosidade. Beijo grego é muito mais comum que você imagina. Ele é servido em formato de bolinho num bar no Rio de Janeiro. Beijo grego bem feitinho vale em qualquer versão".

Louro Mané entrou na conversa e ainda deu uma zoada: "E com esse nome deve vender horrores". Massaoka ri da observação do papagaio e não perde tempo depois de algumas garfadas no prato. Ela logo pergunta se Andreoli havia gostado de "beijo grego". "Gostei, vou provar outras vezes. Amor, prepara essa receita aí, hoje tem", brincou o apresentador que saiu do estúdio deixando Ana Maria as gargalhadas na bancada do programa.

Não demorou muito para que os fãs comentassem a receita e o bom humor da apresentadora na atração. "Passando mal com Ana Maria. Impagável", escreveu um seguidor. "Essa mulher é uma alegria. Quem não gosta dela?", observou o segundo e o terceiro completou: "A Ju e o Adreoli se divertem com Ana Maria."