RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intérprete de Luana Shine, uma das funcionárias do Bar de Cândida em "Terra e Paixão", Valéria Barcellos já foi vítima de transfobia. Nesta quarta-feira (7), ela contou sobre o drama que passou há alguns anos na saída de uma boate, em Porto Alegre, no Rio Grande de Sul.

"Estava voltando de um show e um rapaz começou a me xingar. Como sou uma 'pessoa muito calma', me aproximei para revidar o ataque e aí ele me deu uma facada nas costas", começou Valéria com o relato, que assustou os apresentadores do Encontro. A atriz revelou ainda que o episódio a marcou. "Foi uma coisa horrorosa e passei por um período em que repensei muito a minha vida. Analisei até se valia a pena sair na rua. Mas eu não fiquei quieta e o denunciei".

A atriz disse que com o tempo foi ficando mais corajosa e passou a incentivar outras pessoas a denunciarem casos de transfobia. Ela reforçou. "Meninas, nunca fiquem quietas, sempre denunciem. Depois disso muitas outras coisas aconteceram. Então, desistir não é nem nunca foi uma opção para mim", observou Valéria que, além de atuar, é DJ, cantora, escritora e artista plástica.

Valéria também comentou sobre a emoção de estrear na televisão em uma novela do horário nobre da Globo. "Estreio com Susana Vieira, Gloria Pires e Tony Ramos! É uma vitória me vejo naquela caixinha que assistia quando criança e imaginava como as pessoas cabiam lá dentro. Achava que os artistas eram pessoas tão especiais, que só eles diminuíam de tamanho para entrarem na televisão (risos). Que loucura! Hoje, estou dentro dessa caixinha", finalizou.