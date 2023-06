SÃO LUÍS, MA (FOLHAPRESS) - "O Big Brother já é tão intenso por si... Se a gente carregar as coisas lá de dentro aqui para fora, fica muito difícil. Tem que desapegar!", diz Bruna Griphao.

A atriz conversou com a reportagem nesta quarta (7), durante a feijoada para convidados do São João da Thay, o evento beneficente organizado pela influenciadora Thaynara OG em São Luís (MA).

Entre seus vários ex-colegas de confinamento também presentes está Domitila Barros, com quem Bruna protagonizou uma rixa que entrou para a história do programa. Perguntada se rola um climão quando as duas se cruzam na festa, Bruna é categórica: "Zero! Pelo amor de Deus!".

Mas ela não nega que fez grandes amizades dentro da 'casa mais vigiada do Brasil'. "Aqui fora, eu falo basicamente com quem eu já falava lá dentro", conta ela, que almoçou ao lado de Amanda e Larissa.

Toda vez que Bruna era emparedada, as enquetes online sempre apontavam que ela seria eliminada. Mas a intérprete da princesa Leopoldina na novela "Nos Tempos do Imperador" escapou de quase todos os confrontos e só deixou a competição no último dia, chegando em terceiro lugar.

"Eu não imaginava que tinha uma torcida tão grande. Só quando eu saí é que tive contato com essa galera. Fiquei chocada!".

O comportamento impetuoso de Bruna Griphao dentro do BBB 23 foi alvo de críticas, e houve quem dissesse que o programa acabaria sendo prejudicial para sua carreira.

"Mas eu não sinto isso, pois tenho trabalhado bastante. Claro que sei que há prós e contras. Ninguém é perfeito, e o BBB pode ser bastante negativo. Mas, no meu caso, acho que o saldo é positivo, pois está dando tudo certo".

Agora Bruna está investindo na carreira de cantora, e manifesta o desejo de voltar logo a fazer teatro. Também conta que vêm "coisas" por aí, mas não revela o que são. Então, aguardemos.