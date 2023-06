'Wandinha' vai apostar em menos amor e mais terror, diz Jenna Ortega - Juiz de Fora/MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jenna Ortega, atriz de 20 anos que protagoniza a série "Wandinha" e que, na nova temporada, passa a fazer parte também da produção, conversou com o portal Variety sobre as mudanças que deve realizar na série. De cara, promete menos amor e mais terror.

"Decidimos que queremos explorar um pouco mais o terror da série", disse Ortega a Fanning. "Porque é tão leve, e em um programa com vampiros, lobisomens e superpoderes, você não quer se levar muito a sério."

"Vamos deixar de lado qualquer interesse romântico para a Wandinha, o que é ótimo", acrescentou, referindo-se ao triângulo amoroso em que a personagem estava envolvida na temporada anterior. Ortega já havia criticado a trama.

Para a atriz, entrar para a produção do programa é um passo natural após sua participação na primeira temporada. "Já estávamos discutindo tantas ideias, e sou muito envolvida. Quero saber o que está acontecendo", disse ela.

"Para a segunda temporada, queríamos nos adiantar e garantir que pudéssemos começar as conversas mais cedo", continuou. "Estou muito curiosa. Quero ver os figurinos, os novos personagens que estão chegando, os roteiros, e eles foram gentis o suficiente para me deixar vestir o chapéu de produtora."

Ortega também falou sobre a dificuldade de ser atriz desde sedo e conseguir se impor no set.

"Quando se é uma mulher jovem na indústria, às vezes as pessoas não te levam tão a sério ou não estão tão abertas às conversas. Já tive conversas insanas com pessoas dizendo que eu deveria ficar no meu lugar, que eu não do que estou falando e que sou apenas uma atriz. Você se torna um fantoche. Mas as experiências mais bonitas que tive trabalhando sempre foram aquelas em que a voz de todos é ouvida. Todos contribuem."