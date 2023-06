SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carreta Furacão, grupo de Ribeirão Preto pioneiro entre os trenzinhos que rodam os interiores do Brasil, está procurando um novo integrante. Após rumores em 2018, agora é confirmado que alguém se juntará à turma.

"Estaremos fazendo uma seleção para um novo integrante", disse o porta-voz à reportagem. Apesar de serem poucos os detalhes, já sabemos que um novo personagem se juntará ao grupo e precisará de alguém para interpretá-lo. Os detalhes do concurso devem ser divulgados em breve nas redes sociais do Carreta Furacão.

O grupo se envolveu em processo no fim de 2022 e foi proibido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) de usar o personagem Fonfon, que foi pensando para recriar o icônico Fofão. A família do apresentador Orival Pessini, criador do Fofão nos anos 1980, acusou o grupo de cometer plágio.

O grupo criado em Ribeirão ficou conhecido em 2011, quando um vídeo virou sensação na internet. Mas foi em 2016 que a tradição interiorana ganhou projeção nacional, quando os fantasiados se apresentaram em um dos protestos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff em São Paulo.