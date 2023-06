SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suspense ao redor da falta de Silvio Santos no programa especial em sua homenagem, exibido pelo SBT no último domingo (4), chegou ao fim. Em publicação no Instagram nesta quarta-feira (7), Patrícia Abravanel divulgou imagens de seu pai assistindo à edição de 60 anos do Programa Silvio Santos, acompanhado de toda a família.

"Foi um domingo raiz, jantando no sofá, cheio de amor, onde nos alegramos, cantamos e comemoramos o protagonista desse show!", escreveu Patrícia. "Para quem está com saudades do meu pai e querendo saber dele... Ele está muito bem desfrutando de vários momentos delícia como este!".

Sentado no sofá, Silvio foi presenteado com uma placa com sua imagem e um pequeno aviãozinho de dinheiro, um dos símbolos mais marcantes. Ele sorri e abraça a filha, sendo aplaudido por todas as herdeiras.

Exibido no último domingo, o especial sobre o comunicador revisitou diferentes quadros e contou com dezenas de convidados.