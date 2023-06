SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autores, editores e personalidades participaram, na noite de quarta (7), da festa "Um Brinde com um Prefácio", que celebrou a abertura da segunda edição d'A Feira do Livro, no Pacaembu, em São Paulo.

Os escritores Noemi Jaffe e Antonio Prata, ele também colunista da Folha, prestigiaram o evento, que ocorreu no Bubu Restaurante.

A comemoração foi organizada pela Feira do Livro, pela editora Companhia das Letras e pela livraria Dois Pontos, comandada por Ciça Pinheiro.