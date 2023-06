SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após comemorar a última sessão de radioterapia, uma das etapas do tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil fez uma participação especial no show de Ivete Sangalo, nesta quinta-feira (8), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Preta cantou um de seus sucessos, "Sinais de Fogo", e recebeu homenagens de Ivete e da cantora Priscila Alcântara.

"Minha dose de cura. Pense no amor e na energia dessa mulher", disse sobre a amiga baiana. "Você é uma força da natureza. Obrigada por me mostrar que ainda sei fazer o que mais amo".

Preta recebeu abraços e carinhos de Ivete durante a apresentação. "Eu ainda sei cantar", disse, animada, para o público.

"Ela é nosso amor", respondeu Ivete. A cantora também disse que no próximo ano a amiga estará no palco, para uma apresentação completa.

A filha de Gilberto Gil comemorou na terça (6) a última sessão de radioterapia. Ela fará dois meses de pausa no tratamento contra o câncer e depois passará por uma cirurgia.

O Micareta São Paulo acontece neste feriado de Corpus Christi e antecede a Parada do Orgulho LGBTQIAP+.

Nesta sexta (9) a música fica por conta de Gloria Groove, Daniela Mercury e Alinne Rosa. Os shows de sábado (10) são de Timbalada, Pabllo Vittar, Lexa e Claudia Leitte.