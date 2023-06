SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fila virtual para a compra de ingressos do show da cantora Taylor Swift no Brasil chegou a 1 milhão de pessoas por volta das 10h desta sexta-feira (9). Às 10h34, os ingressos da pré-venda para clientes C6 Bank já estavam esgotados.

Esse número diz respeito à quantidade de dispositivos conectados ao site de compra de ingressos. Uma mesma pessoa pode estar usando mais de um aparelho ao mesmo tempo, como o computador e o celular.

A venda é dividida em três partes. Quem comprou ingresso para os shows de 2020 da cantora pôde comprar os novos antes de todo mundo, na terça-feira. As apresentações que aconteceriam naquele ano foram canceladas.

Clientes C6 Bank Mastercard vieram em seguida na fila e puderam adquirir as entradas nesta sexta-feira. As vendas gerais começam às 10h do dia 12 de junho.

No dia 2 deste mês, a cantora anunciou o braço latino de sua turnê "The Eras Tour", que prevê três três shows em território nacional ?dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

A apresentação no Rio está prevista para o dia 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. As em São Paulo, para os dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Os shows da turnê "The Eras Tour" passam por todas as fases da carreira de Taylor, que recentemente foi listada como a segunda mulher mais rica do mundo da música. A cantora não vem ao Brasil desde 2012, quando fez uma apresentação privada no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum "Red".