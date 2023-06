SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cara de Sapato, 33, ex-participante do BBB 23, falou sobre a eliminação do programa após assédio contra a mexicana Dania Mendez, 43, no podcast Revista Caras.

Reality show foi um grande aprendizado. "O Big Brother foi um grande desafio e me ensinou muito. Em um curto período de tempo eu aprendi muita coisa. Ter passado por isso foi muito importante para mim porque, naquele momento, eu não imaginava estar me excedendo em nada ou passando do ponto em nada. E aquilo dali me fez começar a enxergar o universo feminino de outra forma."

Não falou mais com Dania. "A gente não teve contato porque é um momento muito sensível, delicado. Todas as coisas que ouvi a Dania falar de mim depois do que aconteceu foi sempre com muito carinho, falando da forma que eu tratava ela, da convivência que a gente teve lá dentro. Só tenho a agradecer à Dania pelas declarações que ela deu sobre mim, sempre muito positivas."

Arrependimento. "Eu vivo num mundo que é majoritariamente masculino e mesmo eu tentando ser sempre o mais cuidadoso possível com todos aconteceu uma situação assim. Eu fiquei muito triste com o que eu fiz. Eu agradeço a Dania porque eu vi que em vários momentos tudo o que ela falou de mim foi me exaltando. Ela e as meninas da casa. Então foi um momento que eu tive que amadurecer muito rápido e entender sobre assuntos que talvez eu não tivesse tido interesse de procurar saber. E por ter vivido aquilo me veio o interesse de entender onde que eu me excedi ali"

Conversa com os amigos. "Eu tenho amigos que me ensinam muito sobre diversidade. O próprio João Vicente é um amigo que me ensina muito, porque ele vive no meio artístico. Então eu aprendo muito."

Sem entrevista ao Fantástico após o BBB. "Eu saí de quinta para sexta e não dormi. Não consegui dormir nada, fiquei em claro a noite inteira. Só fui dormir no sábado às 5 horas da manhã porque tomei remédio. Fiquei em choque com aquilo, muito mexido, desestabilizado. Aquilo não faz parte de mim, sempre procuro tratar as pessoas com muito carinho, respeito, saber que machuquei alguém de alguma forma já mexia muito comigo. Acontecer como aconteceu eu fiquei muito mal."

MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendez e importuná-la sexualmente.

O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento. Já Sapato forçou um beijo e avançou nela quando os dois estavam na cama.

Os dois foram eliminados do reality show durante o programa ao vivo, em conduta inédita anunciada por Tadeu Schmidt.