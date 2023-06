SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é porque esses artistas morreram que a imagem deles parou no tempo. Pelo menos é isso que um designer americano se propôs a fazer. Ele criou, por meio de inteligência artificial, imagens de como estariam hoje artistas que já morreram. Alguns deles perderam a vida ainda bem jovens, décadas atrás.

Para os fãs de lendas do rock, é possível matar a saudade e tirar a curiosidade de como Kurt Cobain, por exemplo, estaria hoje, aos 56 anos. Com rugas? Certamente. Com cabelos brancos e ainda compridos, na altura dos ombros? Talvez. Mas, com certeza, alguns pelinhos mais claros na barba seriam evidentes.

Entre o clube dos que morreram aos 27, consta ainda fotos de como seriam Jimi Hendrix e Jim Morrison, que estariam com 82 e 80 anos, respectivamente. Na sugestão dada pelo computador e compartilhada pelo designer Micah Daigle nas redes sociais, Jimi ainda usaria as mesmas peças coloridas que faziam sucesso quando ele subia aos palcos, com o característico bigode e a bandana. Confira na galeria como seriam outros nomes da música hoje em dia.

Pela inteligência artificial, Prince poderia estar com os cabelos espetados e com o bigode quase todo branco, aos 65 anos. Esta não é a primeira vez que nomes imortais da música são envelhecidos com a ajuda da tecnologia.

Em 2022, o fotógrafo turco Alper Yesiltas criou um projeto chamado As If Nothing Happened (Se Nada Tivesse Acontecido) com nomes como John Lennon, Elvis Presley, Amy Winehouse e Heath Ledger, para imaginá-los com idades atuais.

Mas a infância de nomes importantes também já foi um ponto de partida para a imaginação. Um perfil nas redes sociais cria artes de famosos para mostrá-los como se fossem crianças. A página já sugeriu como a pequena Rita Lee seria se fosse ruiva natural, Carmem Miranda e até o Rei Pelé.