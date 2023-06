SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia dos Namorados é uma das datas mais concorridas para os restaurantes paulistanos. Perde apenas para o Dia das Mães, mas chega a ser a primeira da lista entre os estabelecimentos que só funcionam à noite.

É o caso da rede Era uma Vez um Chalezinho. Especializado em fondues, o restaurante bomba em 12 de junho, sobretudo quando a data coincide com uma noite fria.

Neste ano, o Dia dos Namorados cai na segunda, o que obrigou muitos endereços a abrir as portas em caráter excepcional. O roteiro a seguir lista restaurantes que estarão abertos e ainda criaram menus especiais, com preços fechados -os valores não incluem bebidas e serviço. É importante sempre consultar a disponibilidade de lugares.

31 Restaurante

Nos dias 11 e 12 de junho, o chef Raphael Vieira servirá seus pratos vegetarianos e veganos à la carte ou no menu-degustação de outono. A sequência (R$ 185 por pessoa) de 14 receitas inclui mandioca cozida; pinhão e molho beurre blanc; batata com compota de cogumelo e creme azedo; e sorvete de alho negro.

R. Rego Freitas, 301, Centro; Instagram @31restaurante

Aizomê

As duas unidades vão servir um menu especial de cinco etapas. Entre os pratos assinados pela chef Telma Shiraishi estão a cavalinha defumada com panquecas e sour cream de limão yuzu; sushis e sashimis; peixe, polvo e lula com dashi de açafrão e arroz negro; e fondue de chocolate intenso com mochi (bolinho de arroz), matchá e frutas. Custa R$ 395 por pessoa (ou R$ 595, harmonizado com espumantes e saquês).

Al. Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista e Av. Paulista, 52, 2ª andar, Bela Vista; site aizome.com.br

Animus

O menu (R$ 290 por pessoa) criado pela chef Giovanna Grossi tem cinco etapas e inclui pratos inéditos. Depois da taça de vinho laranja Era dos Ventos e do couvert, a entrada é linguini com ostra na brasa e caviar. Ainda tem cordeiro braseado com polenta e avelã como principal, torta de maçãs assadas na sobremesa -mais petit four com limoncello para arrematar.

R. Vupabussu, 347, Pinheiros; site animusrestaurante.com

Chou

Nos dias 12 e 13, o atendimento será exclusivo para quem tiver reserva, em dois horários: entre 18h30 e 19h, ou entre 21h e 21h30. Há, no menu, sugestões como crudo de coxão de wagyu com salsão, mostarda em grãos e queijo tipo grana (entrada), tortelli de ricota com cogumelos, manteiga e ervas (principal) e bolo morno de chocolate (sobremesa). Custa R$ 232 por pessoa.

R. Mateus Grou, 345, Pinheiros; site chou.com.br

Drosophyla Bar

Na noite de segunda, casais podem oferecer músicas com dedicatórias a seus parceiros. O menu para duas pessoas (R$ 285) inclui uma garrafa de vinho ou dois coquetéis, entradas, pratos principais e sobremesas. Uma das combinações tem arancini de gorgonzola, risoto de lula e abobrinha e tiramissu. Quem fizer reserva ganha de brinde corações de cerâmica.

R. Nestor Pestana, 163, Consolação; site drosophyla.com.br

Era uma vez um chalezinho

Nos dias 11 e 12 de junho, as duas unidades paulistanas vão receber os casais com sequências que incluem antepastos, duas fondues salgadas (queijo e filé-mignon) e uma fondue doce (sabor à escolha). Os casais também ganham uma foto de presente. Venda antecipada pelo site Sympla. R$ 549 por casal (1º lote) e R$ 649 por casal (2º lote).

R. Itapimirum, 11, Morumbi, e R. Jorge Coelho, 160, Itaim Bibi; site chalezinho.com

Hospedaria

As duas unidades vão receber apenas os casais que tiverem reserva. No menu criado pelo chef Fellipe Zanuto, todos os pratos chegam juntos à mesa: tem queijo meia cura folhado com doce de laranja, arroz de forno de camarão, pizza marguerita, sanduba de milanesa, torta de palmito, salada e pavê de chocolate. R$ 340 para o casal.

R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca, e R. Clodomiro Amazonas, 216, Vila Nova Conceição; site restaurantehospedaria.com.br

Maní

Os chefs Helena Rizzo e Willem Vandeven criaram dois menus de cinco tempos, que serão servidos somente com reserva, em dois horários (19h e 21h30). O vegetariano inclui os seguintes pratos: brócolis, alga, missô, salicórnia, gema + cebola negra, Tulha, mel de cacau, tostada; tomate, jabuticaba, tagete; beterraba, queijo de cabra defumado, amora; porcini, canjiquinha de milho crioulo, minimilho, azedinha; e floresta negra, jabuticaba, amora, cumaru. R$ 450 por pessoa.

R. Joaquim Antunes, 210, Pinheiros; site manimanioca.com.br

Miya Wine Bar

O bar, que fica dentro da loja Grand Cru, recebe os namorados com menu criado pelo chef Flávio Miyamura. Começa com tostada de milho com atum marinado e salada de wakame e passa para o ravióli de castanha portuguesa com caldo de foie gras. O principal pode ser espaguete com cogumelos e salsa de trufas, frutos do mar grelhados com purê de couve-flor ou leitão crocante com creme de milho. Para finalizar, tem rabanada com sorvete e geleia. R$ 210 por pessoa, ou R$ 299 com harmonização de vinhos.

R. Padre Carvalho, 55, Pinheiros; Instagram @miyawinebar

Praça São Lourenço

Somente quem fizer reserva vai ter acesso ao menu, cujo prato principal é fondue de queijo com chorizo de angus grelhado, embutidos e vegetais, pães e molhos. De entrada, escolhe-se entre caldinho de abóbora com gengibre e panzotti de canastra, cogumelo e tomate. De sobremesa, tem fondue de chocolate. R$ 260 por pessoa.

R. Casa do Ator, 608, Vila Olímpia, região oeste, site pracasaolourenco.com.br

Stella

O restaurante do hotel Canopy by Hilton vai servir o menu dos namorados de 10 a 12 de junho. A sequência pode começar com tartar de salmão ou salada verde ao vinagrete de banana e seguir para o principal: beef wellington com purê de ervilhas ou risoto de camarão com aspargos. Cookies de framboesa com sorvete de chocolate encerram a noite. R$ 250 por pessoa.

R. Saint Hilaire, 40, Jardim Paulista; Instagram @stella.jardins

Tantra

Depois do medalhão de shitake com legumes no shoyu de coco, acompanhado de farofa de quinoa, spirulina, linhaça, feijão azuki e semente de abóbora, os casais escolhem entre fraldinha ao molho de morangos e pimentas aromáticas, camarões flambados na vodca com infusão de manga ou salmão na bananeira. O chef Eric Thomas e o chocolatier Ale Magre criaram juntos a sobremesa Xocolati: shot de chocolate com chili e especiarias acompanhado de bocados de diferentes chocolates. R$ 377,80 para o casal.

R. Chilon, 364, Vila Olímpia, site tantrarestaurante.com.br

Tartuferia San Paolo

Nos dias 11 e 12 de junho, as três unidades recebem os namorados com menu fechado de clássicos, que podem ser harmonizados com vinhos. Entre as opções estão brie empanado com mel de trufas, ravióli de boursin com lâminas de amêndoas e esfera de chocolate 56%. O pacote para o casal inclui uma entrada, dois pratos principais, uma sobremesa, águas, refrigerantes, sucos, chás e cafés. R$ 320 por casal (ou R$ 440 com uma garrafa de vinho italiano).

R. Ferreira de Araújo, 302, Pinheiros; site tartuferiasanpaolo.com.br

Varanda D.inner

O menu criado pelo chef Fábio Lazzarini será servido só com reservas, ao som de piano. Há duas entradas para escolher (cappuccino de lula com creme de palmito ou linguiça artesanal aperitivo) e dois pratos principais (polvo com molho romesco ou corte de carne do dia com guarnição à escolha). Na sobremesa, goiabada com sorvete de queijo. R$ 180 por pessoa.

R. Prudente Correia, 432, Jardim Europa; Instagram @varandadinner

Zillis Bar Lounge & Restaurante

Entre os dias 9 e 12 de junho, a casa, que fica no complexo Bourbon Ibirapuera, vai servir uma sequência especial de fondues ao som de jazz e MPB ao vivo: um de queijos manchego e gruyère; um mar & terra, com filé-mignon e camarão; e um de chocolate. O preço fechado dá direito a uma garrafa de vinho branco ou tinto. R$ 500 para o casal

Av. Ibirapuera, 2.927, Moema; site zillisgastronomia.com.br