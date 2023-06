Ex-galã da Globo André Segatti, 51, em entrevista ao Gshow.

Ausência nas novelas: "Ofereceram papéis pequenos em relação ao que já fiz, mas quando se chega em um lugar como eu cheguei, não vou voltar para trás. Só vou aceitar TV que me instigue e faça meus olhos brilharem para fazer um trabalho diferenciado", disse o ator que ficou conhecido após fazer parte do elenco de A Turma do Didi e está longe da TV desde 2019 - sua última participação foi no humorístico "Tá no Ar - a TV na TV".

Falta da TV? "Gosto demais de TV, veículo que me acrescenta demais. As novelas não dependem de mim, dependem de convite, surgiram alguns, mas graças a Deus fiz muitos trabalhos como protagonistas, antagonistas. Só vou aceitar TV se estiver à altura do que já fiz e possa agregar na minha carreira. Fazer por fazer, não faço. Aguardando um convite à altura para novelas e farei com toda entrega e meu amor."

Boa forma aos 51: "Todo mundo tem a obrigação de se olhar no espelho e se amar, se gostar, se achar bonito, agradecer a Deus por mais um dia, por estar vivo, cheio de saúde, por ter uma família perfeita. Somos bilionários na saúde, respeito, amor e cumplicidade. Quando me olho no espelho, me sinto realizado, vencedor. Uma pessoa que conquistou tudo que se propôs a conquistar, com trabalho, entrega. Quando me olho, meu aplaudo.

E, claro, me acho bonito. Se eu não me achar, quem vai? Tenho que me amar, me achar incrível, sempre com muito humildade, não saio falando isso para as pessoas. Minha busca é sempre comigo mesmo.

Cantadas e vida familiar: "Recebo cantadas engraçadas, de mulheres e de homens, me divirto e levo sempre no bom humor, mas estou consolidado com a minha esposa... Sou apaixonado pelos meus filhos. Kauã está morando nos EUA e é formado em Artes Cênicas e Gastronomia, fala inglês e espanhol fluente. Fui com 18 anos, ele foi com 25. Sou um pai amigo, companheiro, presente. Estou todo dia com o Brian, um serzinho de luz. Amo ser pai, amo estar casado, amo minha mulher."

Fama: "Nunca busquei fama, sempre busquei o sucesso, que é consolidação do trabalho e o respeito do que faço. Em qualquer coisa que venho a fazer me entrego, faço com vontade, para que tenha excelência do resultado e obter sucesso na vida. Fama é efêmera."