FOLHAPRESS - É de se esperar que um fim de semana com feriado prolongado tenha poucas novidades. Mas quem ficou em São Paulo neste Corpus Christi pode conferir seis peças que chegam aos teatros, com opções para todas as idades e bolsos.

Com direção de Pedro Garrafa e atuação de Flávia Garrafa, "Faça Mais Sobre Isso" é uma espécie de continuação do solo "Fale Mais Sobre Isso", também estrelado pela atriz e psicóloga. Quem não assistiu ao primeiro espetáculo pode ver a sequência sem prejuízos. Apesar de se tratar da mesma personagem, uma terapeuta, os casos e as histórias do novo monólogo cômico são independentes.

Para as crianças, a opção do Sesc Belenzinho é uma fábula musical que conta a história de Magnólia, uma menina de seis anos. Na peça que viaja com o pai para o aniversário da prima ao mesmo tempo que uma senhora também está se arrumando para a festa dos 90 anos de sua melhor amiga. O cruzamento das duas histórias explora um enigma do tempo.

A Criança mais Velha do Mundo

A fábula musical que brinca com as dimensões do tempo.

Dir.: Cláudia Missura e Marcelo Romagnoli. Com: Alexandre Faria e Cláudia Missura. Sesc Belenzinho - r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, região leste. Livre. Qui. a dom., às 12h. Até 11/6. A partir de R$ 8, em sescsp.org.br

Crime e Castigo 11:45

A protagonista cria paralelos entre a obra de Dostoiévksi e histórias de seus pais.

Dir.: Camila Márdila. Com: Liliane Rovaris. Sesc Ipiranga - r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, região sul. 16 anos. Qui. e sex., às 21h30; sáb., às 19h30; dom., às 18h30. Até 9/7. A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

Faça Mais Sobre Isso

Na comédia, uma terapeuta reflete sobre seus pacientes e sobre questões pessoais.

Dir.: Pedro Garrafa. Com: Flávia Garrafa. Teatro Renaissance - al. Santos, 2.233, Jardim Paulista, região central. 12 anos. Sáb., às 21h30. 10/6 a 29/7. R$ 100, em teatrorenaissance.com.br

Gagarin Way (Mind the Gap)

Um operário com ideais socialistas decide sequestrar um executivo do alto escalão.

Dir.: Marco Antônio Rodrigues. Com: Fernando Nitsch e Flavio Tolezani. SP Escola de Teatro - pça. Roosevelt, 210, República, região central. 16 anos. Sex., às 21h; sáb., às 18h e às 21h; dom., às 18h. Até 25/06. Grátis

Os Mundos de Chico Xavier

Na trama, o médium reencontra o médico Bezerra de Menezes no plano espiritual.

Dir.: Carlos Meceni. Com: João Signorelli e Carlos Meceni. Teatro Ruth Escobar - r. dos Ingleses, 209, Morro dos Ingleses, região central. 12 anos. Qui., às 20h. Até 14/12. R$ 70, em sympla.com.br

Uirapuru

A peça é inspirada no imaginário mítico da flora brasileira.

Concepção e Coreografia: Marcelo Evelin. Com: Bruno Moreno e Fernanda Silva. Sesc Consolação -r. Doutor Vila Nova, 245, Consolação, região central. 12 anos. Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 18/6. A partir de R$ 12, em sescsp.org.br