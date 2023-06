SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Michel Teló foi surpreendido por sua mulher, Thais Fersoza, durante o Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta sexta-feira (9). Já em clima de Dia dos Namorados, data celebrada na próxima segunda-feira (12), a atriz fez uma aparição surpresa e se declarou para o sertanejo, reforçando o amor e o carinho dentro do relacionamento do casal.

"Aproveitar o Dia dos Namorados chegando para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto sou muito feliz e muito honrada de poder viver cada momento com você", disse ela, sobre o romance que foi assumido em setembro de 2012.

"A gente sempre quis muito estar junto, sempre se dedicou muito um ao outro, sempre batalhamos pelo nosso relacionamento, nossa história. Nosso amor venceu e continua vencendo. Tô aqui para dizer que, mais uma vez, nós estamos juntos", completou Thais, emocionada.

Além disso, os dois falaram sobre o início do relacionamento, nos camarotes do Carnaval do Rio. Teló recorda que, por pouco, não foi ao encontro marcado, porque tinha passado por uma maratona de apresentações. "Cheguei ao camarote às 3h da manhã. Eu não queria ir porque eu estava muito cansado, tinha show no outro dia. Acabei indo e acabou dando certo da gente se encontrar."