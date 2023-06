SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Titanic", filme de James Cameron, ganhará exibição na Globo na noite deste sábado (10) para domingo (11), por volta das 0h15, dentro do Super Cine, depois do Altas Horas. O longa-metragem retorna à grade da emissora após quase 18 anos, em um movimento que empolgou os usuários nas redes sociais nos últimos dias. A última exibição na Globo foi em dezembro de 2005, de acordo com o próprio canal.

A sessão com o drama de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) pega o embalo do Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda-feira (12). Na história, os dois -de diferentes classes sociais- se apaixonam e lutam para seguir o relacionamento. O navio, que leva os viajantes da Inglaterra para os Estados Unidos, acaba batendo em um iceberg. Para relembrar o filme, veja curiosidades:

FITA CASSETE

"Titanic" foi o primeiro filme a ser lançado em fita enquanto ainda era exibido nos cinemas.

PAPEL DE JACK

O estúdio queria ter contratado Matthew McConaughey para interpretar Jack. No entanto, James Cameron insistiu que queria Leonardo DiCaprio.

ATROPELAMENTO

Durante a filmagem, DiCaprio tinha um camaleão como pet. O animal acabou atropelado por um caminhão mas DiCaprio cuidou dele com tanto amor, carinho e cuidado que sobreviveu.

ROUPAS VULNERÁVEIS

As roupas usadas por Rose, no momento em que o navio afunda, eram tamanho 42, para que, quando molhadas, dessem uma aparência de que a personagem era mais frágil. Ao longo do filme, as roupas da personagem eram todas manequim 38.

FRIO

Kate Winslet foi a única atriz que se recusou a vestir um traje de mergulho por baixo da roupa para fazer a cena em que os atores estavam na água. Como resultado, a atriz pegou pneumonia.

PRECISÃO

Na vida real, a colisão do navio com o iceberg durou 37 segundos, que é o mesmo tempo que a cena dura no filme. Além disso, o longa tem, contando com os créditos iniciais e finais, cerca de 2h40 --o tempo exato que o navio levou para afundar.

VALORES

Com um orçamento de US$ 200 milhões, o filme custou mais que o Titanic oficial. Em 1910/1912 o valor estimado para a construção do navio era de 1,5 milhão de libras, equivalente a US$ 7,5 milhões de dólares na época, em 1997.

PREMIAÇÕES

"Titanic" foi indicado a 14 categorias do Oscar e faturou 11 prêmios, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Canção. O filme também venceu quatro estatuetas Grammy com "My Heart Will Go On" e quatro Globos de Ouro.