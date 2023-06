SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Lil Wayne, 40, afirma que não recorda das letras de algumas de suas músicas por conta de distúrbios em sua memória. Em entrevista à Rolling Stone, divulgada nesta sexta-feira (9), o artista não sabe dizer o título do álbum de algumas de suas canções e que os projetos "não tem nenhum significado" para ele.

"Eu vou ser honesto com vocês: Eu não conheço 'Tha Carter III', 'Tha Carter II', 'Tha Carter One' de 'Tha Carter IV'. E essa é apenas a minha verdade honesta de Deus. E você poderia me perguntar sobre tal e tal música, mas eu nem saberia do que estamos falando", disse o rapper.

Para ele, essa perda de informações tem ocorrido por trabalhar todos os dias, mesmo que tenha sido "abençoado com uma mente incrível". "Mas não tão incrível para lembrar dessas músicas", reforça ele.

Anteriormente, Wayne foi diagnosticado com epilepsia. Apesar disso, ele não pretende diminuir o ritmo. "A minha motivação é mostrar porque ainda eu sou 'aquele' cara. Eu quero que os rappers da nova geração cheguem a algum lugar, e que eles continuem sendo os homens e mulheres que desejam."