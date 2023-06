SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Milton Neves seguirá como contratado da TV Bandeirantes. Após anunciar textualmente que deixaria a televisão, na manhã deste sábado (10), o comunicador confirmou ao F5 que seguirá no ar até o dia 31 de dezembro deste ano, data em que encerra o contrato com a emissora

"Sair ou não, faz parte do jogo, a TV tem uma grade nervosa, o faturamento caiu muito devido ao horário do programa", conta ele, em entrevista por telefone. O jornalista apenas confirmou a informação divulgada pela Band, no fim da tarde deste sábado, que seguirá com o Terceiro Tempo até o fim de junho.

"Após este período, o apresentador continuará atuando nas rádios da emissora e assumirá o programa Gol: O Grande Momento do Futebol, que fez muito sucesso sob o comando de Alexandre Santos e, posteriormente, do próprio Milton de 1999 a 2001. A partir de julho, estreia o novo programa Apito Final, com apresentação de Neto, que irá ao ar aos domingos no lugar do Terceiro Tempo", completou a Band, em nota.

Em áudios que somam mais de 20 minutos à Folha de S.Paulo, Neves também falou sobre a expectativa de comandar Gol: O Grande Momento do Futebol, que passará a ser um quadro dentro do Apito Final, de acordo com a Band. "O Gol é uma delícia, você tem que entender que o arquivo de gols da Band é melhor que da Globo", elogia ele.