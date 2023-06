SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Mari Bridi mostrou uma situação nada confortável que enfrentou com os filhos, nesta sexta-feira (9), em postagem nas redes sociais. A ex-mulher de Rafael Cardoso precisou voltar para casa carregando os dois filhos, Aurora e Valentim, e com um dedinho do pé quebrado. Em imagem, ela exibiu o "perrengue".

"No Uber sozinha com duas crianças dormindo e o pé com dedo quebrado. Como faz, Brasil?", desabafou ela.

Mari está solteira desde dezembro do ano passado, quando se separou de Cardoso. "Em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal", dizia a mensagem publicada por ela, na ocasião.

Mari é filha da jornalista Sonia Bridi.