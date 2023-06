SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta levou o funk para estádio em Istambul, Turquia, na final da Uefa Champions League deste sábado (10). A cantora apresentou seus maiores hits ao lado de Burna Boy e DJ Alesso em um estádio com capacidade para mais de 75 mil torcedores.

A artista é a primeira brasileira e sul-americana a se apresentar na decisão da Champions, que já foi palco grandes artistas da música, como Dua Lipa e Alicia Keys.

Apesar de não ser a primeira vez que Anitta se apresenta em um evento esportivo, como final da Copa América e da Libertadores, a da Champions League é considerada uma das mais assistidas do mundo.

A Uefa não divulga oficialmente os dados de audiência da decisão, mas em 2021, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG e da ECA, a Associação de Clubes Europeus, afirmou que mais de 700 milhões de pessoas assistiram ao jogo.

Com isso, a apresentação de Anitta é mais um salto em sua carreira internacional. Após conquistar a América Latina, e despontar no mercado dos Estados Unidos, com a música "Boys Don't Cry" e levando prêmios como o American Music Awards, a cantora agora tenta conquistar a Europa.

Quando "Envolver", um dos maiores hits de sua carreira, ficou no Top Global do Spotify, ele ficou na parada de apenas seis países europeus. O sucesso da música, segundo levantamento da Folha, quase se restringiu à América Latina.

Por isso, o show se mostra como uma oportunidade de Anitta se mostrar mais para esse público, gerando mais oportunidades no continente.

Na final da Champions, ela ganha visibilidade em meio a milhares torcedores, fora os números das transmissões online e na televisão. Mas não só: a Uefa consegue também atrair mais sul-americanos para assistir à competição.

A Pepsi, patrocinadora da competição, chama artistas para fazer apresentação pré-jogo desde 2016. Entre eles já estiveram o grupo Black Eyed Peas em 2017, Imagine Dragons em 2019 e Camila Cabello em 2022.