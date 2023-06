SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Eva Mendes fez uma revelação sobre sua estética que deixou os fãs impressionados. Em publicação em seu perfil no Instagram, a mulher de Ryan Gosling contou que precisa raspar o rosto "dia sim, dia não" e ainda brincou que é "um bicho". Várias mulheres aproveitaram o post para falar sobre o mesmo desvio estético.

"Meus pelos voltam a crescer se eu sentir calafrios. Vou literalmente depilar minhas pernas no chuveiro e sentir calafrios e todo o meu trabalho está desfeito!", escreveu Eva, que começou a aplicar a técnica dermaplaning recentemente.

"Sou um bicho, então provavelmente preciso de dias alternados!", completou a artista, via stories, em tom divertido.

Conforme o site Healthline, o dermaplaning é um tratamento de pele que usa uma lâmina esfoliante para retirar as células mortas da pele e os pelos do rosto. O procedimento também é eficiente no controle de acnes e rugas.

Diante da notícia, Eva compartilhou que muitos fãs a procuraram e agradeceram por normalizar "o rosto barbudo". "Eu amo esse contato", agradeceu.