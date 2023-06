SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente durante as gravações de "Gladiador 2" deixou seis pessoas no set do filme na última quarta-feira (7). Segundo a revista Variety, a produção da continuação do filme vencedor do Oscar trabalhava em uma cena de ação no Marrocos quando as coisas saíram do controle.

Entre os atingidos, quatro precisaram ser encaminhados a um hospital para cuidados médicos. O caso aconteceu no fim de uma diária de filmagem.

Em nota à imprensa, a produtora Paramount Pictures diz que todos os feridos estão em situação estável e recebem acompanhamento médico.

"Enquanto se filmava uma sequência planejada de ação no set da sequência de 'Gladiador', um acidente ocorreu com diversos membros da equipe sofrendo acidentes sem ameaças à vida. As equipes médicas e de segurança no local foram rápidas em atender os atingidos."

O filme, dirigido por Ridley Scott, tem Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen no elenco. "Gladiador 2" estreia nos cinemas em 22 de novembro de 2024.