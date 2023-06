SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado como uma das atrações da transmissão da final da Champions League para a TNT Sports e HBO Max, o ex-jogador Adriano Imperador perdeu o voo que o levaria à Turquia, onde o Manchester City enfrentou a Internazionale de Milão, neste sábado (9). Adriano é um dos grandes ídolos do time italiano e embarcaria para Istambul na sexta-feira (9), para, no dia seguinte, comentar a partida.

Mas o Imperador não apareceu no aeroporto do Rio para juntar-se à equipe, e não foi localizado a tempo de fazer o check-in. De acordo com o jornal Extra, o ex-jogador foi visto em três festas diferentes na capital fluminense na noite anterior ao embarque.

Vídeos divulgados pela publicação mostram o atacante no quiosque Naná, na Barra da Tijuca, e depois no Prainha Beach Club, na Vila da Penha. Adriano ainda teria sido visto em uma comemoração de Luizinho Guimarães, presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel.

A TNT Sports havia divulgado dias antes em suas redes sociais a presença de Imperador no time de comentaristas do canal ."Você não está lendo errado! Adriano Imperador é mais um craque que vai participar da final da UEFA Champions League direto de Istambul ao lado do time TNT Sports! Muito bem-vindo, meu Imperador!", dizia a legenda.

Durante a transmissão, apresentadores do canal afirmaram que Adriano não estava ao lado deles na bancada "por motivos pessoais". A partida final ainda era mais esperada pelos brasileiros pelo show de Anitta, que fez uma apresentação de menos de três minutos antes de a bola rolar.

Procurados pelo F5, o ex-jogador e o canal TNT não responderam às mensagens enviadas. Adriano, tema de documentário de Susanna Lira lançado em 2022, teve três passagens pelo time italiano: em 2001 e entre 2004 e 2008. O apelido "Imperador" vem de suas vitoriosas temporadas pela equipe milanesa.

