SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Matuê publicou nas redes imagens do momento em que é atingido por fogo durante uma apresentação em Uberaba, em Minas Gerais, na noite deste sábado (11).

O músico ainda brincou nos comentários do post: "Estou postando essa última do céu, galera. Até a próxima encarnação".

Os fãs também repercutiram o acontecimento no Instagram do músico. "Pode ser armadilha, man", escreveu um deles. Um outra seguidora do rapper disse que é "por isso que andam dizendo que o Tuê [sic] é o demônio". E uma outra ainda aproveitou para xavecar o artista: "Me chama de bombeiro e deixa eu apagar seu fogo".