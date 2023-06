SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann, 45, divulgou em suas redes sociais o início das inscrições para seu programa de emagrecimento de 28 dias, o protocolo JH1, que será lançado nesta segunda-feira (12).

O projeto, que foi anunciado em abril deste ano, tem o objetivo de levar os métodos utilizados por ela para a perda de peso a outras pessoas, por meio de lives. A ex-parlamentar perdeu 24kg.

"Eu perdi 24kg de gordura. (...) Passei do manequim 50 para o 36. Eu consegui emagrecer sem flacidez nenhuma na pele, e quero fazer isso com você. (...) Com alguns testes que eu fiz com um grupo pequeno de mulheres, teve algumas que chegaram a emagrecer 32 kg de gordura com as fases do protocolo", disse ela em seu Instagram, afirmando que o protocolo será acompanhado por profissionais: "É óbvio que no protocolo JH tem nutricionista (...) E tem muito mais, tem profissional da educação física especialista em emagrecimento, tem fisiculturista, para quem quer treinar um pouquinho mais, tem psicólogo".

Joice Hasselmann não se reelegeu deputada na última eleição, mas tem se mantido ocupada com outras atividades: ela também é influenciadora digital e agora, lançará seu protocolo de emagrecimento.