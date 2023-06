SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma família na Califórnia experimentou a surpresa de achar dinheiro quando menos esperava. No caso, eles acharam muito mais do que apenas uma nota, mas sim 1 milhão de moedas. A descoberta foi feita durante uma reforma na casa do patriarca.

John Reyes, um corretor de imóveis, limpava a casa antiga de seu pai em Los Angeles, Estados Unidos, quando percebeu uma abertura em um forro na parede e lá encontrou diversas sacolas e caixas de banco com uma quantidade indeterminada de moedas de um centavo de décadas atrás.

"Alguns dos bancos nem existem mais", disse Reyes em entrevista à um jornal local. A família abriu apenas três dos sacos e confirmou que as moedas eram de cobre e não zinco, metal que os Estados Unidos passaram a adotar a partir da década de 1980.

Eles fizeram algumas contas pesando os sacos de moedas, mas não foram até o fim quando estimaram que o total de centavos era de, pelo menos, 1 milhão.

Mas agora os familiares precisam lidar com uma dor de cabeça: sacar o dinheiro. O serviço, no entanto, não é fácil.

O transporte da quantidade encheu a caçamba de dois caminhões, mas os bancos que Reys ligou se recusaram a receber o dinheiro por não terem espaço no cofre. Um banco do condado onde vivem pediu que eles procurassem apenas por moedas raras para fechar um acordo.

Reys e o irmão, então, colocoram as moedas à venda em um site popular por US$ 25 mil dólares. A única exigência é que o comprador deve fazer o transporte por conta própria.

