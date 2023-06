RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No Dia dos Namorados, Maíra Cardi e Thiago Nigro, o "Primo Rico", são os convidados do The Noite (SBT) desta segunda feira (12), apresentado por Danilo Gentili, que vai ao ar a partir de 00h45. No bate-papo, a influenciadora digital diz que sabia que casaria com ele antes do primeiro beijo.

Começo de namoro até pedido de casamento. "A gente sabia que ia casar antes do primeiro beijo", disse ela, que também contou o que fizeram no início do namoro. "Uma lista da sinceridade. Tipo 'me fala tudo que eu não sei'. Todos os seus defeitos. Os seus limites".

Na entrevista, Thiago também contou um pouco sobre esse período. "Demorou bastante tempo. A gente foi amigo, se admirou, conversou bastante. Só depois, mais para frente, quando a gente já estava 'liberado', digamos assim", disse ele.

A influenciadora falou do término do relacionamento anterior de Thiago. "Eu me separei um tempo antes dele se separar. Mas, uma coisa muito importante, é que quando a gente anunciou publicamente que o relacionamento acabou, ele acabou muito antes. Os anúncios que a gente faz na internet são anúncios já decididos, conversados."

Segundo Thiago, não era para os dois terem anunciado o namoro. "Alguns poucos inflamaram muito. E aí é o que faz mais barulho. O que dá mais audiência é o hater, fofoca, polêmica", disse.

Fomos quase obrigados. Não imaginava que ia ser algo tão comentado. Todo mundo que é bem-sucedido lida com isso (fofocas). Em todas as áreas. Acho que é uma métrica de sucesso, até.

Ele contou que fez várias perguntas para estar alinhada com a amada. "Eu fiz uma entrevista de emprego, basicamente, antes da gente começar. Sempre quis casar, de alguma forma. Só que, depois que eu conheci Deus, a minha lógica do que é o casamento mudou. Para as pessoas você ficar junto é o casamento.... Só que, depois que eu entendi o que é o casamento sob a minha ótica bíblica, falei 'não tem porque eu começar um relacionamento onde eu já não entre pensando em casar'".

Ele continuou e acrescentou: "Mais do que saber sobre o outro, era saber aonde o outro queria chegar. Saber se estávamos alinhados no destino. Tipo 'você quer casar, você topa ter mais dois filhos? '. Não foi só uma relação de admiração."

Preparativos para a festa de casamento. "Está bem movimentado. Thiago, agora, resolveu fazer cinco dias de festa. Eu adorei.... A gente está curtindo essa fase, vai ser um casamento só para íntimos, amigos e parentes próximos. Quando você vai para um evento legal, no outro dia você quer compartilhar, falar sobre aquilo. Tipo 'pós-Natal'. Aí ele falou 'a gente poderia ficar vários dias em um hotel, todo mundo junto, curtir o antes, o depois, o durante'. Então, basicamente, é o que a gente vai fazer. Estamos vendo de fechar dois hotéis".

Vida saudável e nova alimentação de Thiago. Maíra afirmou que, daqui para frente, ele vai comer saudável sempre. "A gente não tem essa pressão de 'tem que'. Ele tem que comer bem. No primeiro processo de emagrecimento ele perdeu 23 quilos comigo e, agora, está mais tranquilo", afirmou.

A influenciadora contou que, desde que os dois começaram a relação, ele não comeu nada de "errado". "Eu não deixo. Ele adora fast food. Pizza, sanduíche. Eu faço saudável, ponho na mesa, ele come", declarou ela. "Eu descobri que dá para emagrecer feliz", destacou Thiago.