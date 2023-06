SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Valmir Reis, um dos participantes da nova temporada de "Casamento às Cegas" (Netflix), foi candidato a deputado estadual de São Paulo, pelo Partido Social Cristão (PSC), em 2014.

No vídeo do partido, ele "prometia diminuir a carga tributária".

Na época, Valmir ganhou apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Liberal com boas ideias e vontade de mudança", escreveu o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 10 de setembro daquele ano.

O empresário não foi eleito. Ele teve 1.385 votos e ficou como suplente. Em 2016, Valmir se candidatou novamente, desta vez como vereador de Santos (SP), sua cidade natal, pelo Democratas. Mais uma vez, não se elegeu: o participante de "Casamento às Cegas" teve apenas 46 votos.