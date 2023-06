RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-BBB e apresentadora Mariana Felício, 37, em entrevista à Quem:

Filho sofre 3 fraturas no rosto em acidente doméstico: O filho José, 5, se acidentou no quintal de casa na sexta-feira passada (9). "Passei um susto na sexta. Foi um acidente doméstico. Acho que nenhuma mãe, nenhum pai devia passar por isso na vida. Foi surreal, um filme de terror! O José se pendurou numa jardineira aqui do nosso quintal, gigante, de cimento, e tombou em cima da cabeça dele. Ele teve três fraturas no rosto: uma fratura ocular, uma fratura nasal e uma fratura de crânio. Quase me matou do coração!", lamentou ela.

Menino foi levado para UTI de um hospital. "Levou treze pontos na testa e cinco atrás. Chamamos ambulância, UTI... Fomos para São Paulo às pressas com ele. Nossa Senhora! Achei que ia ter um treco! Justo o José, que ficou na UTI! Foi punk!", contou ela, que acrescentou que ele já recebeu alta hospitalar.

"Glória a Deus, estamos de alta. Gratidão por todas as orações", escreveu a ex-BBB em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Ex-BBB são pais de quatro crianças. Além de José, a ex-BBB, casada também com o ex-BBB Daniel Saullo, que conheceu na sexta edição do Big Brother Brasil, também é mãe de Anita, 8, Antônio, 7, e João, 5, gêmeo do filho que se acidentou. A família mora em Passa Quatro, no interior de Minas Gerais.

Nos stories do Instagram, Mariana contou que a filha mais velha não sai de perto do irmão mais novo desde o acidente. "Ela não sai do lado dele um segundo", escreveu.