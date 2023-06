SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia dos namorados acontece nesta segunda-feira (12). Para quem quer ficar em casa neste começo de semana e curtir a data no conforto do sofá, aqui vai uma lista de 6 filmes para assistir no streaming.

PARA QUEM QUER RIR

Um Lugar Chamado Notting Hill

Will, interpretado por Hugh Grant, é dono de uma livraria especializada em guias de viagem. Quando ele recebe a visita inesperada da estrela de cinema Anna Scott, vivida por Julia Roberts, se vê envolvido em um relacionamento cheio de altos e baixos.

Star+, Lionsgate+, 12 anos

Simplesmente Amor

Nove histórias se cruzam nessa comédia romântica sobre a complexidade do amor, ambientada na Londres natalina. Hugh Grant, Emma Thompson e Colin Firth estão entre os destaques do elenco.

Prime Video, Mubi, 16 anos

Casamento de Verdade

Jenny, vivida por Katherine Heigl, sofre pressão da família para encontrar um marido. O que seus pais não sabem é que ela é lésbica e namora Kitty, que todos pensam que é apenas uma amiga. Quando Jenny revela que quer se casar com Kitty, a família entra em rebuliço -mas ela está disposta a seguir em frente com ou sem aprovação.

Telecine, 12 anos

PARA OS FÃS DE UM BOM DRAMA

Antes do Amanhecer

Com Ethan Hawke e Julie Delpy, o filme é o primeiro da trilogia que narra o amor do americano Jesse e a francesa Celine, que se conhecem em um trem rumo a Paris. Encantados um pelo outro, decidem fazer uma escala em Viena para se conhecerem melhor.

HBO Max, 14 anos

O Segredo de Brokeback Mountain

Jack e Ennis, personagens de Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, são contratados para cuidar de ovelhas em Wyoming, no verão de 1963. Em meio à solidão das montanhas, vivem uma relação sexual tenra, porém proibida. O que era para ser um episódio escondido no passado se impõe na vida deles quando, já casados, se reencontram e passam anos vivendo encontros amorosos furtivos.

Star+, Lionsgate+, 14 anos

Retrato de uma Jovem em Chamas

Na França do século 18, Marianne, uma jovem pintora interpretada por Noémie Merlant, é convidada para fazer o retrato de Héloise, personagem de Adèle Haenel. O ofício logo dá lugar a um romance secreto e idílico.

Telecine, 14 anos

PARA QUEM BUSCA ALGO MAIS EXCÊNTRICO

Your Name

Nessa animação de Makoto Shinkai, Mitusha, filha do prefeito de uma pequena cidade japonesa, sonha em conhecer Tóquio. Taki, um jovem da capital, trabalha em um restaurante, mas quer mudar de vida. Distantes e desconhecidos, os dois são conectados pela magia do destino.

HBO Max, livre

Até Os Ossos

Aviso: prepare o estômago. Dois jovens marginalizados, interpretados por Timothée Chalamet e Zendaya, se apaixonam e embarcam numa viagem pelas estradas dos Estados Unidos -unidos pela paixão por carne humana.

Prime Video, 18 anos

Please Baby Please

Após presenciar um homicídio nas ruas de Manhattan, um casal boêmio vira alvo de uma gangue de greasers, os jovens da brilhantina. Os personagens de Harry Melling e Andrea Riseborough entram numa viagem com tons oníricos onde questionam gênero e sexualidade.

Mubi, 18 anos