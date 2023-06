SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP notificou a empresa T4F a explicar sobre problemas na venda de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift que serão realizados em novembro na capital paulista.

Segundo análise preliminar do órgão a partir das reclamações de consumidores, as entradas se esgotaram rapidamente nos canais oficiais, mas estão sendo anunciadas e vendidas a preços muito maiores em outros sites.

Também há relatos de falta de organização nos pontos de venda físicos.

"É essencial que os consumidores registrem suas reclamações em nosso site, porque elas geram as notificações para que as empresas expliquem seus procedimentos e ainda ajudam os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon-SP, a analisar e estudar formas de melhorar as relações de consumo, além, claro, do apoio na mediação de conflitos", diz Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.