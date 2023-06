SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morto nesta segunda-feira (12), o empresário e ex-premiê italiano Silvio Berlusconi teve seu nome ligado a polêmicas sexuais em boa parte de seus 86 anos de vida. Sua derrocada política ficou marcada de vez em 2011, quando veio à tona o escândalo de prostituição que teve como pivô a modelo ítalo-marroquina Karima el-Mahroug, a "Ruby Rouba Corações".

O caso foi revelado em 2011, após a notícia de que Berlusconi teria pago uma jovem marroquina de 17 anos para fazer sexo com ele nas festas regadas a álcool e drogas que o empresário costumava oferecer em sua mansão, na região de Arcore, perto de Milão. Na época, Berlusconi alegou em sua defesa que Ruby havia afirmado ser maior de idade (24 anos). Em 2015, ele foi absolvido no caso por falta de provas.

Os eventos, apelidados de "bunga-bunga" contavam com a presença de políticos, empresários e garotas de programa para a realização de orgias. Em 2022, a imprensa italiana noticiou a presença frequente de uma brasileira, Iris Beradi, nestas festas. Ela teria 18 anos à época.

Em uma audiência no ano passado, resultado das investigações contra Berlusconi, a procuradora italiana Tiziana Siciliano afirmou sentir uma "pena terrível" de Iris. "É um fato comprovado que Iris frequentava a casa de Silvio Berlusconi como menor de idade. Era uma menina irreprimível, como só os jovens podem ser, comparável a Ruby", afirmou ela.

Em ligações interceptadas realizadas entre 2012 e 2013, a brasileira o chama de "papaizinho" e diz sentir falta dele e da mesada que recebia.

Em fevereiro deste ano, a Justiça do país absolveu o empresário da acusação de supostamente ter subornado participantes das festas para que mentissem sobre seu envolvimento com menores de idade. O ex-premiê negou o crime e disse ser vítima de perseguição política, mas admitiu ter dado dinheiro a participantes das festas como indenização pelos danos à reputação das pessoas envolvidas no caso.

Ao longo da vida, o político teve três casamentos. A atual mulher era a ex-modelo e deputada Marta Fascina, 33, do Força Itália. A primeira foi Carla Elvira Dall'Oglio, com quem teve dois filhos. Já o terceiro matrimônio foi com Veronica Lario, com quem ficou até 2010 -ela se divorciou depois de acusá-lo de mentir sobre seu relacionamento com uma adolescente.