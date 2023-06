SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda americana Evanescence anunciou que vai realizar quatro shows no Brasil em outubro deste ano. O grupo se apresentará em Curitiba, no dia 19, no Rio de Janeiro, no 23, no Belo Horizonte, no 25, e em Recife, em 28 de outubro.

Informações sobre o show da banda em São Paulo, que também deve acontecer neste ano, ainda não foram divulgadas.

A venda de ingressos tem início no dia 16 de junho, às 11h, na Eventim, com valores entre R$ 145 e R$ 2033.

A banda vai também vai passar pelo México e Argentina como parte da turnê pela América Latina.