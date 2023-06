RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de ser inocentado do processos em que Amber Heard o acusava de violência doméstica, Johnny Depp foi procurado para vários trabalhos em Hollywood e um deles teria sido o retorno ao protagonismo da franquia "Piratas do Caribe". Só que para a tristeza dos fãs do personagem Jack Sparrow, o astro declinou a princípio o convite. A informação foi revelada por um amigo de Depp ao jornal Daily Mail.

Segundo a publicação, Johnny teria ficado magoado com a Disney por seu afastamento do personagem em dezembro de 2020 após a perda de um processo contra o jornal The Sun, que o acusou de ser um "espancador de mulheres" pela confusão envolvendo a ex-mulher. Ele também chegou a ser impedido de interpretar Gellert Grindelwald em "Monstros Fantásticos 3".

"Depp está focado projetos pessoais que permitam a sua expressão autêntica através da arte e da música. Ele diz que não está mais interessado em reproduzir as palavras de outras pessoas", revelou o amigo à reportagem. No último Festival em Cannes, Depp reconheceu que já não liga para Hollywood. Eu não me sinto boicotado por Hollywood porque eu não penso sobre Hollywood. Eu não sinto mais necessidade de Hollywood", afirmou sobre sua saída da saga "Animais Fantásticos", sob acusações de violência doméstica.

A possibilidade de um retorno de Depp para um sexto filme da franquia "Piratas do Caribe" ganhou fôlego semana passada, quando o presidente da Disney Studios Motion Picture Production, o empresário Sean Bailey, disse ao jornal New York Times que o projeto já está em desenvolvimento pela empresa "Achamos que temos uma história realmente boa e empolgante que honra os filmes que vieram antes; mas também tem algo novo a dizer", disse.

Quando questionado sobre a possível volta de Depp, Bailey não deixou muito claro se as portas do estúdio estão abertas para o ator, mas deu a entender: "Descomprometidos nesse ponto", ele resumiu.

