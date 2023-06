SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "The Eras Tour", turnê da cantora Taylor Swift, está com apresentações marcadas no Brasil e, antes mesmo de chegar ao país, já vem somando recordes. Uma pesquisa da empresa de pesquisa Question, divulgada pela revista Fortune, aponta que a turnê da artista poderá gerar cerca de US$ 4,6 bilhões (cerca de R$ 22,3 bilhões) em gastos de consumidores somente nos EUA.

O levantamento informa ainda que os fãs gastaram mais de US$ 1,3 mil, em média, em ingressos, viagens e roupas para conferir as performances de Taylor Swift em solo americano. As vendas dos tickets também teriam rendido cerca de US$ 11 milhões por show para a cantora, segundo o estudo.

Os valores são positivos também na rede hoteleira das cidades que recebem os concertos. Somente em Chicago, a taxa de ocupação dos hoteis chegou ao recorde de 96,8%, em média, com os fãs vindos de outras partes dos Estados Unidos para assistir a um dos três shows da cantora na cidade.

Taylor Swift deve ter o mesmo efeito na economia brasileira. A artista está com cinco apresentações confirmadas em São Paulo e Rio de Janeiro - três delas com entradas já esgotadas.